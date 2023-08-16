Колишній російський міністр після отримання повістки втік до США

Ексміністр сільського господарства та споживчого ринку Республіки Комі Денис Шаронов зазнав переслідування в Росії

Колишній міністр сільського господарства та споживчого ринку Республіки Комі Денис Шаронов після отримання повістки у жовтні 2022 року виїхав до США та запросив там політичний притулок. Про це 15 серпня повідомив сайт RTVI, журналісти якого впізнали колишнього політика на відеоролику, опублікованому на YouTube-каналі «Нові американці», і поговорили з Шароновим.

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У ролику під назвою «Був міністром у Росії, став далекобійником у США» ім'я та прізвище ексміністра не названо, проте журналісти за допомогою сервісів розпізнавання осіб з'ясували, що людина на відео - Шаронов. Пізніше колишній чиновник підтвердив RTVI, що на відео справді він, пише DW.

Шаронов стверджує, що двічі зазнав кримінального переслідування в Росії, але обидва рази був виправданий судом і реабілітований. За його словами, з посади міністра сільського господарства Республіки Комі його було звільнено у січні 2022 року через затяжний конфлікт із головою регіону Володимиром Уйбою. Отримання восени повістки Шаронов також пов'язує зі своєю колишньою роботою.

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«Я став отримувати сигнали, що мені небезпечно залишатися в Росії, а коли в жовтні 2022-го прийшли з військкомату вручити повістку на мою адресу реєстрації, мені вже нічого не залишалося робити. Хоча я за віком, в принципі, не те щоб підходив. Я зрозумів, що це сигнал з республіки, де я працював, і це просто спосіб позбавитися від неугодних людей. Мені пощастило в попередніх двох переслідуваннях, але цього разу я розумів, що мені не відбитися. Мені нічого не залишалося робити, як залишити країну», – розповів він.

Наразі колишній міністр працює в США далекобійником і домагається здобуття політичного притулку. «Зрозуміло, що та робота, якою я зараз займаюсь – далекобійник на бокс-траку, – це робота не вічна. Але роботу треба з чогось починати, а професія далекобійника в США - одна з найпоширеніших», – поділився Шаронов.