Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Загалом на Бахмутському напрямку відбулося 11 бойових дій

На Бахмутському напрямку ЗСУ захопили ініціативу та продовжують активно тиснути на ворога, завдаючи значних ушкоджень. Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують тиснути на ворога, утримувати ініціативу, уражати його. Ворог намагається потужно відбивати наші атаки, у першу чергу використовуючи артилерію – 578 обстрілів за цю добу здійснив, 10 авіанальотів», – заявив він.

Загалом на Бахмутському напрямку відбулося 11 бойових дій, у яких українські захисники знищили 75 окупантів, ще 152 поранили та трьох взяли в полон.

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Також ЗСУ знищили дві ворожі БТР, БМП, десантну машину, самохідний артилерійський комплекс «Гіацинт», 240-мм самохідний міномет «Тюльпан», одну гаубицю Д-30, один склад боєприпасів, склад пального та мастила. Крім того, також ліквідували радіолокаційну станцію «Зоопарк» і два російські безпілотники.

Нагадаємо, що триває 542-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.