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Повітряні сили назвали пріоритетні цілі атак окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили назвали пріоритетні цілі атак окупантів
Рашисти полюють на аеродроми в Україні
фото ілюстративне

Росія намагається знищити українських пілотів

Серед пріоритетних цілей для атак російських військових в Україні можна виділити, зокрема, аеродроми, критичну та портову інфраструктуру, а також промисловість. Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу.

«Аеродроми завжди під прицілом. Зрозуміло, що наші пілоти завдають шкоди окупантам», – сказав він.

Також речник нагадав, що про результати бойової роботи наших льотчиків повідомляють і російські пабліки, і самі окупанти.

З огляду на це, за словами Ігната, українські пілоти мають відповідні запобіжники, які грамотно використовують як вони, так і органи військового управління. Ігнат зазначив, що такі дії не лише зберігають техніку, життя людей, але й завдають росіянам болючих ударів по їхніх тилах, командуванню та логістиці.

«І аеродроми, і критична інфраструктура, і промисловість, і портова інфраструктура – це все цілі ворога, які будуть для нього пріоритетними», – підкреслив речник.

Раніше Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.

На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок.

Теги: ракета війна окупанти

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