Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розвідка розкрила таємницю про російські ракети-лякалки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Розвідка розкрила таємницю про російські ракети-лякалки
Достеменна кількість ракет «Кинджал» невідома
фото з відкритих джерел

Якщо «Кинджали» закінчиться, країні-агресорці не буде чим лякати світ

Росія залякує українців гіперзвуковими ракетами «Кинджал», проте використання цього виду ракет є проблемним. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Окупанти не використовують під час обстрілів ракети «Кинджал», а їх достеменна кількість невідома. Новий вид озброєння приховує за собою низку проблем.

«Є в них проблема з літаками-носіями – МіГ-31. Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі – у одного з них загорівся двигун. Крім того, «Кинджалів» у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. «Кинджал» вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити», – пояснив Скібіцький. 

До того ж росіяни підтримують напругу щодо можливості застосування гіперзвукових ракет не тільки проти України, а й проти інших європейських країн.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстрілюють Україну ракетами відразу з виробництва через їх дефіцит – розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.

Нагадаємо, ворог застосовує в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300 – окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів. При цьому виробництво ракет в Росії не припиняється.

Крім того, розвідка повідомила, скільки разів Путін переносив початок нападу на Україну.

Читайте також: Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки
Теги: ракета розвідка ГУР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Глава МЗС Ізраїлю поговорив із Лавровим. Український посол відреагував
Глава МЗС Ізраїлю поговорив із Лавровим. Український посол відреагував
Розвідка розкрила таємницю про російські ракети-лякалки
Розвідка розкрила таємницю про російські ракети-лякалки
Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили
Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили
Банкова назвала три складові для виключення Росії з Радбезу ООН
Банкова назвала три складові для виключення Росії з Радбезу ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
61K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
22K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
13K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
11K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
9575
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту