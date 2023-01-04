Розвідка розкрила таємницю про російські ракети-лякалки

Якщо «Кинджали» закінчиться, країні-агресорці не буде чим лякати світ

Росія залякує українців гіперзвуковими ракетами «Кинджал», проте використання цього виду ракет є проблемним. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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Окупанти не використовують під час обстрілів ракети «Кинджал», а їх достеменна кількість невідома. Новий вид озброєння приховує за собою низку проблем.

«Є в них проблема з літаками-носіями – МіГ-31. Ми ж бачили інцидент, що стався в Білорусі – у одного з них загорівся двигун. Крім того, «Кинджалів» у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. «Кинджал» вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити», – пояснив Скібіцький.

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До того ж росіяни підтримують напругу щодо можливості застосування гіперзвукових ракет не тільки проти України, а й проти інших європейських країн.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстрілюють Україну ракетами відразу з виробництва через їх дефіцит – розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси.

Нагадаємо, ворог застосовує в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300 – окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів. При цьому виробництво ракет в Росії не припиняється.

Крім того, розвідка повідомила, скільки разів Путін переносив початок нападу на Україну.