Саакашвілі стало значно гірше: біля в'язниці чергує реанімобіль

У експрезидента Грузії сильно погіршився стан

У колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі дуже погіршився стан здоров'я. Його мають терміново відправити із в'язниці до реанімації. Про це повідомила дружина політика, депутатка Верховної ради Єлизавета Ясько у Facebook.

«Лікар Михайла Ніколоз Кіпшидзе знаходиться всередині і поки заявив лише це: «Час спливає, друзі. Чудес не буває. Нашому президенту з кожним днем стає все гірше. Рішенням буде його смерть, іншого в медицині немає», – написала Ясько.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Цього тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.

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