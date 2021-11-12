Прем’єр Грузії відкинув усі прохання Зеленського щодо Саакашвілі

Зеленський подзвонив прем'єр-міністру Грузії та поцікавився станом здоров'я Саакашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі. Про це йдеться на сайті уряду Грузії.

Повідомляється, що Зеленський подзвонив прем'єр-міністру Грузії та поцікавився станом здоров'я Саакашвілі. Гарібашвілі заявив, що той, як і інші ув'язнені, перебуває під наглядом з першого дня у в'язниці й отримує необхідну медичну допомогу.

Він також пояснив ситуацію з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню та зазначив, що до нього застосовували силу відповідно до грузинських законів.

«У ході телефонної розмови глава уряду Грузії назвав незаконні дії Михайла Саакашвілі провокаційними, деструктивними та загрозливими стабільності країни та заявив, що втручання громадян України у внутрішні справи Грузії неприпустиме», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на вимогу Зеленського допустити українських лікарів до Саакашвілі грузинський прем'єр відповів, що про ув'язненого піклуються професійні та висококваліфіковані лікарі Грузії.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів. Відповідь Гарібашвілі не уточнювалася.

Як відомо, Саакашвілі готовий припинити голодування та назвав умову. Раніше Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування.

Нагадаємо, 10 листопада у Грузії почався судовий процес над Саакашвілі. До слова, США зробили кілька гучних заяв щодо здоров'я Саакашвілі.

Цього тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».