Європейський суд з прав людини закликав Саакашвілі припинити голодування

Страсбурзький суд не задовольнив позов Саакашвілі, в якому він домагався переведення до цивільної клініки

ЄСПЛ зобов'язав уряд Грузії до 24 листопада надати Європейському суду інформацію про стан здоров'я та безпеки Саакашвілі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав Михайла Саакашвілі припинити голодування. Про це повідомляє видання «Новини-Грузія».

«Суд з метою дотримання інтересів сторін та належного ведення справи вирішив закликати заявника (Михайла Саакашвілі) припинити голодування», – сказано у рішенні.

Також суд зобов'язав уряд Грузії до 24 листопада 2021 року надати Європейському суду інформацію про стан здоров'я та безпеки Саакашвілі. Влада Грузії повинна також забезпечити безпеку Саакашвілі під час перебування у в'язниці та відповідне медичне лікування/обслуговування у період після припинення голодування.

«Суд також вирішив, відповідно до 41 статті, присвоїти аплікації пріоритет», – сказано в листі, направленому ЄСПЛ сторонам за позовом «Саакашвілі проти Грузії».

У свою чергу міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе звернув увагу на те, що Страсбурзький суд не задовольнив позов Саакашвілі, в якому він домагався переведення до цивільної клініки, і закликав позивача припинити голодування.

«Європейський суд повідомив уряду Грузії в листі від 10 листопада 2021 року, що цього дня адвокати Саакашвілі звернулися до суду з наступною вимогою: негайно перевести Михайла Саакашвілі з лікувального закладу №18 (де, за твердженням позивачів, не захищено відповідним чином безпеку) у багатопрофільну цивільну клініку», – пояснив Брегадзе.

Адвокат Ніко Гварамії заявив, що суд закликає Саакашвілі припинити голодування, проте цим фактом визнає, що той голодує. Також, за його словами, Європейський суд надав цій справі пріоритет. Адвокат додав, що, коли суд починає вивчати питання отримання інформації, цей етап вже є формою нагляду.

Як відомо, 10 листопада у Грузії почався судовий процес над Саакашвілі.

До слова, США зробили кілька гучних заяв щодо здоров'я Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі продовжує голодування: адвокат заявляє про побиття експрезидента.

Нагадаємо, пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що експрезидента Грузії вивезли з в'язниці гелікоптером.

Цього тижня Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

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