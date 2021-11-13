У центрі Тбілісі розпочалася акція на підтримку Саакашвілі

Прихильники Саакашвілі наголошують, що протестуватимуть доти, доки влада Грузії не виконає їхні вимоги

Прихильники Саакашвілі зібралися на мітинг перед будівлею парламенту в Тбілісі

Прихильники колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі проводять чергову акцію на його підтримку, вони зібралися перед будівлею парламенту в Тбілісі, передає «РИА Новости».

На даний момент прилеглий до парламенту проспект Руставелі не перекритий. На місці мобілізовані бригади патрульної поліції. Учасники акції чекають приходу інших прихильників експрезидента.

Організаторами акції є члени опозиційної партії «Єдиний національний рух». Основні вимоги мітингувальників: переведення Саакашвілі з тюремної лікарні в багатопрофільну цивільну клініку, його звільнення і призначення позачергових парламентських виборів.

Раніше голова партії «Нацруху» Ніка Мелія повідомляв, що протести на підтримку Саакашвілі будуть безстроковими, вони проходять в різних місцях столиці щодня.

Як відомо, 10 листопада у Грузії почався судовий процес над Саакашвілі.

До слова, США зробили кілька гучних заяв щодо здоров'я Саакашвілі.

Напередодні пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Цього тижня Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».