У Берліні завершилися переговори представників «нормандської четвірки»

Зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії планувалася ще в грудні, однак з різних обставин вона не відбулася

Подробиць зустрічі жодна зі сторін поки не розкрила

У Берліні у вівторок ввечері, 12 січня, завершилися переговори представників «нормандської четвірки» щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив журналістам представник посольства РФ у ФРН.

«Переговори завершилися», ─ сказав дипломат.

До «нормандської четвірки» з врегулювання ситуації на Донбасі входять Німеччина, Росія, Україна, Франція.

Зазначається, що подробиць зустрічі радників «нормандської четвірки» жодна зі сторін поки не розкрила.

Планувалося, що радники обговорять реалізацію домовленостей паризького саміту «нормандської четвірки» 2019 року в частині політичного врегулювання.

Зустріч радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії планувалася ще в грудні, однак з різних обставин вона не відбулася, тому її перенесли на січень.

Як повідомлялося, зустріч політичних радників лідерів «нормандської четвірки» почалася сьогодні, 12 січня, близько 15:00 за київським часом у Берліні. Радники зустрічалися у Відомстві канцлера Німеччини.

Від України до Берліну прибув керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Росію на сьогоднішній зустрічі в Німеччині представляв заступник адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Попередня зустріч політрадників в нормандському форматі пройшла 11 вересня 2020 року в Берліні.

Між іншим, нещодавно президент Зеленський зізнався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу. Окремо президент заявив, що вважає необхідним прямий діалог із Володимиром Путіним, оскільки в «нормандському форматі» не порушуються питання Криму.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що чергова зустріч лідерів країн нормандського формату потрібна, щоби затвердити детальний план виконання Мінських угод.

Єрмак заявив, що Україна наполегливо виконує свої зобов'язання й чекає від російської сторони такого ж повного виконання досягнутих лідерами нормандського формату домовленостей. Єрмак додав, що Україна також наполягає на виконанні минулорічної домовленості лідерів чотирьох держав про повний допуск представників ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Як повідомлялося, Україна запропонувала Росії «золотий міст» для виходу з Донбасу.



