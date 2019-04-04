СБУ засекретила справу про можливе відмивання коштів через партію «Батьківщина» (Документ) документ



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Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко

У 2018 році на рахунки ВО «Батьківщина» надійшло 3,5 млн грн від імені мешканців Одеської та Черкаської областей

З подачі Головного управління СБУ у Києві та Київській області Єдиний держреєстр судових рішень засекретив тексти усіх ухвал у справі про можливе відмивання кошів через партію «Батьківщина», відкритою за ст.209 ККУ.

Про це «Главкому» повідомив виконувач обов’язків гендиректора ДП «Інформаційні судові системи» Дмитро Дубінко у відповіді на запит.

Він зіслався на постави старшого слідчого ГУ СБУ майора юстиції С. Мосійчука, який заявив про необхідність забезпечення таємниці досудового розслідування у цій справі. Після чого «Інформаційні судові системи» обмежили публічний доступ через судовий реєстр.

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За даними ухвали від 5 березня (яку потім вилучили з публічного доступу), Національне агентство з питань запобігання корупції з’ясувало, що невстановлені особи, ймовірно, з метою приховання незаконного походження коштів перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки партії «ВО «Батьківщина» 3,5 млн грн.

Зокрема, встановлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 до 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси у III кварталі 2018 року.

Наприкінці березня 2019 року слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру громадянці України, яка внесла понад 2,2 млн грн на підтримку однієї з політичних партій через підставних осіб. Вона разом з керівником відділення одного з банків, яка і забезпечила проведення платежів, внесла на рахунок партії гроші від імені 15 громадян, використавши їхні персональні дані.

Журналісти-розслідувачі з’ясували, що мова йде про фінансування партії «Батьківщина», а жінкою, якій оголосили підозру, є киянка Анастасія Гребенюк. Найвірогідніше, що її матір’ю є Катерина Ярова, яка, в свою чергу, керує відділенням Приватбанку у селищі Саврань на Одещині. У розслідуванні журналістів телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом» про «фейкові» внески на рахунок «Батьківщини» саме Саврань фігурує як один з лідерів за цими ж внесками.

Раніше журналісти дізналися, що частина платежів на рахунок партії «Батьківщина» робилася від імені людей, які про це взагалі не знали, або ж знали, але не мали можливості перераховувати таких сум.