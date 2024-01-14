Командувач Повітряних сил назвав літаки, які посилять авіацію ЗСУ

Україна наразі не може відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів, однак їх суттєво посилять західні літаки

Повітряні сили Збройних сил України розглядають різні авіаційні засоби для посилення і подальшого розвитку бойової авіації України. У пріоритеті – винищувачі F-16, на яких уже навчаються українські пілоти. Утім, фахівці розглядають й інші можливості. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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«Я, як командувач Повітряних сил, повністю підтримую позицію командувача Сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій Сил оборони», – написав Олещук.

Він розповів, що щодня перебуває на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, із яким робить усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках. За словами Олещука, нині на озброєнні Повітряних сил є чотири основні типи бойових літаків, однак поступово їх замінюватиме західна техніка.

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«Ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Звісно, освоєння кожного нового типу літака – складний і не швидкий процес для нас, але ми його пройдемо!», – наголосив командувач Повітряних сил.

Він пояснив, що одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів Україна не зможе. «Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 – A-10 Thunderbolt II», – уточнив Олещук.

Раніше Сирський заявив, що Україні потрібно більше військових літаків, зокрема таких як американські штурмовики А-10.

Нагадаємо, що, на думку речника Повітряних сил Юрія Ігната, для завоювання переваги в повітрі пріоритетною допомогою від західних партнерів залишаються багатофункціональні винищувачі F-16. Після цього, за його словами, можна говорити про посилення української авіації штурмовиками та ударними гелікоптерами для підтримки наземних військ.

До слова, міністерство оборони Данії відклало відправлення винищувачів F-16 на пів року.