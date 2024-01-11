В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 13:29 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт винищувачів Мі-31к.

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Наразі мапа тривог має такий вигляд:

Триває 687-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Авдіївськму та Мар’їнському напрямках.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, двох складах боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.