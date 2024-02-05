А де ж російська авіація? Про успішні атаки українських безпілотників
Росіяни неминуче будуть змушені посилювати якийсь режим бойового патрулювання авіації на дистанції 200 км+ від кордону з Україною
Російська влада повідомила про атаку двох невідомих безпілотників на об'єкти у Волгограді. Один БПЛА «впав» на Волгоградський НПЗ компанії «Лукойл» – найбільший у Південному федеральному окрузі. Річна переробка – 14,8 млн тонн нафти.
Яких саме пошкоджень зазнав завод – поки що невідомо, саме підприємство – циклопічне (охочі можуть подивитися на карті).
У коментарі одному з волгоградських видань професор з Російського держуніверситету нафти і газу ім. Губкіна (провідний галузевий виш) зазначив, що, судячи з відео і фото, атака безпілотника припала на установку ЕЛОУ-АВТ-5. Яка знаходиться на початку кількох ланцюжків нафтопереробки обсягом 3,5 млн тонн. Відповідно, всі ці ланцюжки постраждають.
На заводі таких установок кілька, тобто підприємство продовжить роботу, але з меншими обсягами. Якщо пожежа зачепила в основному резервуари – це неприємно, але не страшно. Якщо ж пошкоджено технологічне обладнання – будуть проблеми, знадобиться тривалий ремонт.
Нагадаю, що два тижні тому трапилася серйозна поломка на іншому великому підприємстві «Лукойлу» – Нижегородському НПЗ (17 млн тонн на рік). Лагодження займе щонайменше півтора місяця. Перша серйозна жертва санкцій.
Крім цього, з початку року зазнали атак і значно постраждали:
- НПЗ у Туапсе (Роснефть)
- Нафтобаза в Клинцях (Роснефть)
- Хімічний термінал у порту «Усть-Луга» (Новатек)
«Збитий» з комплексу С-400 БПЛА «впав» на територію підприємства «Невський мазут» у Санкт-Петербурзі.
Також росвлада повідомила, що якийсь БПЛА вдарився в резервуар нафтового терміналу на станції «Жеча» Брянської області (компанія «РуссНефть»), але не вибухнув. Прилетів один раз – прилетить ще.
У січні РФ скоротила експорт нафтопродуктів майже на 30%. Лютий тільки почався. Фон для продовження Путіна – м'яко кажучи, не переможний.
У зв'язку з очевидно збільшеними можливостями невідомих БПЛА атакувати об'єкти в РФ на глибину до 800 км (до НПЗ у Волгограді від найближчої можливої точки запуску з території України – 500 км прямою, хоча прилетіти могло звідки завгодно), загострюється проблема захисту.
Наземними засобами ППО захиститися неможливо, бо гігантська територія. Виникає питання: а де ж російська авіація? Не встигають виявити? Не встигають піднятися і вразити?
Росіяни неминуче будуть змушені посилювати якийсь режим бойового патрулювання авіації на дистанції 200 км+ від кордону з Україною. Бо ближче – вже боязно. Але чи здатні вони робити це ефективно?
Безкарно обстрілювати мирні міста далекобійними ракетами – це одне. А ловити і знищувати БПЛА над своєю територією – це інше. Враховуючи, що росавіація регулярно бомбить свої міста, ще невідомо, хто завдасть більше шкоди.
Менше ППО та авіації біля лінії фронту – краще нашим військам. Не кажучи вже про прямі наслідки для російського бюджету.
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