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Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна створила стратегічний ударний дрон для нічних операцій
Дрон Shoolika mk6 вже перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО
фото: Telegram/Михайло Федоров

Безпілотник стійкий до впливу радіоелектронної боротьби

Розробники з української технологічної компанії SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів, зокрема, в нічних операціях. Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Дальність дії безпілотника становить до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг. Shoolika mk6 має високоточну систему керування та стійкий до впливу радіоелектронної боротьби.

За словами Федорова, Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і кажуть, що дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час.

Дрон уже отримав допуск до експлуатації та перебуває в процесі отримання кодифікації НАТО. Планується покращення системи штучного інтелекту дрона для автономних місій, а також камер для пошуку цілі та зміни курсу для коригування ударів з повітря.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розвиток військового арсеналу та техніки може вирвати Україну із позицій оборонної війни. Зокрема, йдеться про безпілотники.

Зазначимо, Україна нарощує виробництво зброї, а далекобійні дрони є одним із ключових завдань для оборонно-промислового комплексу. 

До слова, в Україні близько 200 компаній наразі випускають дрони, а позаминулого року їх було лише сім.

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Теги: безпілотник війна Михайло Федоров озброєння технології

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