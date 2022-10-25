Що робити з росіянами? Депутатка вказала на важливу проблему при деокупації Криму

Євгенія Кравчук: «Україна має чітко сказати, що росіяни приїхали і жили на півострові незаконно та мають повернутися»

Після звільнення Україною Криму перехідне правосуддя на півострові має враховувати всі аспекти життя під час окупації – цей процес є дуже складним. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» сказала народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

Нардепка розповіла, які правові проблеми можуть виникнути після деокупації півострова. Зокрема, парламентарка наголосила на питанні правового статусу росіян, які приїхали в Крим під час окупації.

«Найбільша проблема, яка постане – це ті громадяни, яких Росія прислала. Різні називають цифри, до 800 тис. людей. Вони приїхали, фактично, зайняли чужі будинки. Є якась думка, що вони повтікають в першу чергу», – зазначила вона.

На думку Кравчук, для перехідного правосуддя Україна має чітко сказати, що росіяни приїхали і жили на півострові незаконно та мають повернутися.

«Можуть бути винятки, їх треба переглядати – родини, одруження. Це дуже важливий процес. Інше питання – що робити з реєстрами. У нас з моменту окупації народилось 300 тис. дітей, тільки 12% занесені в український реєстр. Померлі – 2% в реєстрі. Більше мільйона вироків судів, їх треба переглядати. Очевидно, що там були і кримінальні справи, вони ж не будуть виходити з тюрем. Це дуже складний процес», – підсумувала Кравчук.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що справжній мир в Україні настане тоді, коли Україна поверне до свого складу Кримський півострів. Зеленський зазначив, що Крим має бути звільнений від використання Росією як плацдарму. Коли це станеться, за його словами, люди відчують, що світ стає безпечнішим.

Тим часом експерти працюють над питаннями, пов'язаними не лише з деокупацією, а й реінтеграцією тимчасово окупованого Криму. Про це заявила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.