Що відомо про екснардепа Дашутіна, який постачав комплектуючі до РФ

Концерн «Нікмас» Григорія Дашутіна почав забезпечувати держпідприємства РФ високоефективним та енергоощадним обладнанням з початком війни на Донбасі

Концерн Дашутіна займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції

Працівники Державного бюро розслідувань затримали екснардепа від «Партії регіонів» Григорія Дашутіна. За даними слідства він забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Григорій Дашутін – український бізнесмен і колишній парламентар. Він двічі обирався до ВРУ, працював головою підкомітету Верховної Ради з питань екології, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій та першим заступником голови комітету ВР у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Входив до складу фракцій Соцпартії, ПППУ, «Воля народу», «Трудова Україна» тощо.

Спільно з дружиною Раїсою, сином Артемом та дочкою Вікторією Дашутін володіє численними компаніями у сферах нерухомості, виробництва електроенергії та приладобудування. Основним активом групи компаній сім'ї є концерн «Нікмас» – багатопрофільна інжинірингова інноваційно-промислова компанія, що об'єднує низку підприємств, які займаються виробництвом обладнання для промисловості та енергетики, запасних частин до нього та обслуговування цієї техніки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що концерн «Нікмас» почав забезпечувати держпідприємства РФ високоефективним та енергоощадним обладнанням з початком війни на Донбасі у 2014 році. Ідеться про надання комплектуючих для ВПК та об'єктів критичної інфраструктури рРосії щонайменше на 190 млн грн.

Підприємства, які пов’язані з Дашутіним

Дашутін та Росія

Правоохоронці встановили, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата Дашутіна з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у Російській Федерації. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ.

Таким чином, відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі російської федерації, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.

ДБР зупинило постачання російським виробникам:

Будь ласка, читайте текст після реклами

зброї та боєприпасів (АТ «БПТ «Сибприбормаш», РФ, Алтайський край, м. Бійськ);

вертольотів, літаків та інших літальних апаратів (АТ «Смоленський авіаційний завод», РФ, м. Смоленск); космічних апаратів (АТ «Міаський машибудівний завод», РФ, Челябинська обл., м. Міас);

підприємств критичної інфраструктури Російської Федерації (АТ «Федеральна пасажирська компанія», м. Москва; ФБУ «Адміністрація Волго-Балт», м. Санкт-Петербург; ПАТ «Сахаліненерго», м. Южно-Сахалінськ, АТ «Кузбассенерго» та інш.).

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Після повномасштабного вторгнення РФ, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.