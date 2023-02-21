Суд заборонив діяльність Партії регіонів

Партія зобов'язана передати майно, кошти та інші активи у власність держави

Низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму досі залишалися з мандатами, бо після тимчасової окупації в 2014 році вибори на цих територіях не проводилися

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та Служби безпеки України про заборону діяльності Партії регіонів 21 лютого. Про це повідомляє рух «Чесно» з посиланням на помічника судді Сергія Кузьмича.

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Зазначається, що низка депутатів у радах Донеччини, Луганщини та Криму залишалися досі з мандатами, бо після тимчасової окупації в 2014 році вибори на цих територіях не проводилися.

Повний текст рішення суду щодо заборони «Партії регіонів» буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради України. Партія зобов'язана передати майно, кошти та інші активи, а також активи обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

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Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному суді. До цього жодній партії це зробити не вдалося. У 2022 році за ініціативи Міністерства юстиції суд заборонив 16 політичних партій: ОПЗЖ, «Опозиційний блок», Партію Шарія, партію «Наші», Комуністичну партію та інші.

Також у «Чесно» зазначили, що лише 3% громадян України допускають, що депутати проросійських партій мають право допрацювати свою каденцію. Тоді як більшість українців вимагає не просто позбавити їх повноважень, а й притягнути до відповідальності та не дати балотуватися знову.

Нагадаємо, лідером «Партії регіонів» був президент-втікач Віктор Янукович. За його президентства ця політична сила контролювала уряд, парламентську більшість та значну частину органів місцевого самоврядування. Після втечі Януковича партія фактично розвалилася й ознак життя не подавала.

Чимало її членів перейшли до «Опозиційного блоку» та ОПЗЖ.

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Нещодавно СБУ затримала у Херсоні колаборантку з «Партії регіонів», яка погрожувала розстрілом за відмову «голосувати» на псевдо референдумі.