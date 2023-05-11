СБУ повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від «Партії регіонів»

Наразі колишні нардепи переховуються від правосуддя на території країни-агресора

Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Наразі вони переховуються від правосуддя на території країни-агресора.

На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Встановлено, що екснардеп «зливав» агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України.

Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію Царьов отримав від ще одного «регіонала» – Дмитра Святаша.

Як встановили слідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини. Цей фігурант передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону.

Розвіддані зрадник отримував через свої «партійні» зв’язки на території Харківської області. Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков – регулярно виправдовував збройну агресію рф проти нашої держави. Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів.

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Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За всіма новими викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки вже повідомляла цим фігурантам про підозру у вчиненні інших злочинів проти державної безпеки України.

Як повідомлялося, у березні суд залишив без змін вирок суду зраднику, колишньому народному депутату України та кандидату в президенти Олегу Царьову. Його засуджено до 12 років ув’язнення.