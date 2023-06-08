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Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ

Наразі слідчі проводять у фігурантів схеми понад 30 обшуків

Працівники Державного бюро розслідувань затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський ВПК навіть після вторгнення. У тому числі – організатора злочинної схеми, колишнього народного депутата, члена «Партії регіонів». Про це повідомляє пресцентр ДБР.

За даними джерел «Главкома», мова йде про Григорія Дашутіна.

«З 24 лютого 2022 року ділки поставили до РФ комплектуючих щонайменше на понад 160 млн грн. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі та оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей.

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У деяких підозрюваних були знайдені паспорти РФ, договори з Російською Федерацією.

«Документування протиправної діяльності злочинної організації під керівництвом колишнього народного депутата України триває близького одного року. За результатами проведеного розслідування слідчі ДБР встановили, що до складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян Російської Федерації», – додали в Бюро.

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2022 року працівники Державного бюро розслідувань викрили та блокували міжнародний канал постачання комплектуючих для військово-промислового комплексу та об'єктів критичної інфраструктури РФ. Бюро також унеможливило участь зрадників-колаборантів, колишніх представників однієї з проросійських партій, у тендерних процедурах силових відомств агресора. Це – одна з наймасштабніших реалізацій ДБР у низці багатьох інших успішних операцій за цим напрямком.

Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ фото 1

Встановлено, що промислово-інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України з 2014 року забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Компресори й компресорні установки є комплектуючими частинами, що використовуються у складі бойових залізничних ракетних комплексах 15П961 «Молодець», які знаходяться на бойовому чергуванні у складі ракетних військ стратегічного призначення у Російській Федерації. Крім того, використовуються у складі спеціальних броньованих потягів, які призначені для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводження військових ешелонів РФ.

Таким чином, відправлена до країни-агресора продукція використовується у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі російської федерації, в тому числі на Донецькому та Запорізькому напрямках під час ведення агресивної війни проти нашої держави.

ДБР зупинило постачання російським виробникам:

  • зброї та боєприпасів (АТ «БПТ «Сибприбормаш», РФ, Алтайський край, м. Бійськ);
  • вертольотів, літаків та інших літальних апаратів (АТ «Смоленський авіаційний завод», рф, м. Смоленск); космічних апаратів (АТ «Міаський машибудівний завод», РФ, Челябинська обл., м. Міас);
  • підприємств критичної інфраструктури Російської Федерації (АТ «Федеральна пасажирська компанія», м. Москва; ФБУ «Адміністрація Волго-Балт», м. Санкт-Петербург; ПАТ «Сахаліненерго», м. Южно-Сахалінськ, АТ «Кузбассенерго» та інш.).

Концерн займав друге місце у постачанні товарів для російських компаній, експортуючи 95% виробленої в Україні продукції.

Після повномасштабного вторгнення РФ, власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми-прокладки.

Теги: росія Партія регіонів ДБР

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