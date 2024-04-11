Шмигаль пояснив, як Словаччина може долучитися до формули миру

Шмигаль та Фіцо обговорили участь Словаччини в імплементації формули миру

Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії

Україна та Словаччина обговорили приєднання Братислави до реалізації української формули миру. Про це стало відомо з пресконференції прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та його словацького колеги Роберта Фіцо.

Зокрема, на зустрічі йшлося про участь Словаччини в імплементації формули миру президента Володимира Зеленського.

Так, країни що братимуть участь у Глобальному саміті миру, зможуть долучитися до реалізації окремих пунктів із мирного плану.

«Тут найперспективнішим було б долучення до реалізації пункту про радіаційну та ядерну безпеку в частині деокупації Запорізької атомної електростанції, а також до пункту про екологічну безпеку в контексті гуманітарного розмінування, як сьогодні пан прем’єр і озвучив. Це один із наших пріоритетів співпраці», – заявив Шмигаль.

Глава словацького уряду повідомив, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії. Шмигаль заявив, що під час консультацій запросив Словаччину взяти участь у Саміті миру.

Нагадаємо, глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю».

До слова, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.