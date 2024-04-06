Вибори президента Словаччини: букмекери спрогнозували долю прозахідного кандидата

Прозахідний кандидат Іван Корчок є фаворитом виборів у Словаччині

Сьогодні, 6 квітня, проходить другий тур президентських виборів у Словаччині. Букмекери вже проаналізували шанси обох кандидатів на перемогу та спрогнозували майбутнього переможця.

За інформацією «Главкома», аналітики ресурсу bet365 фаворитом другого туру президентських виборів у Словаччині називають прозахідного кандидата, ексміністра закордонних справ Івана Корчока. Коефіцієнт на його перемогу становить 1.67.

Імовірність ж успіху члена керівної коаліції та спікера парламенту Петера Пеллегріні оцінюють коефіцієнтом 2.10. Це говорить про те, що шанси на його перемогу є дещо меншими.

Отже, у разі відсутності несподіванок, саме Корчок і має стати наступним президентом Словаччини.

Що відомо про Івана Корчока та Петера Пеллегріні?

Іван Корчок є опозиційним до чинного уряду Фіцо у Словаччині та прозахідним кандидатом. До того ж ексміністр закордонних справ вважається рішучим прихильником України.

Петер Пеллегріні є коаліційним партнер Роберта Фіцо. Лідер партії «Голос». У разі його перемоги на виборах є велика ймовірність того, що «Голос» зіллється з партією Фіцо Smer-SD, що дозволить Фіцо консолідувати владу у своїх руках. У такому випадку премʼєр матиме повний контроль над парламентською більшістю.

Нагадаємо, що Корчок у першому турі отримав підтримку 42,52% виборців. Пеллегріні посів друге місце з 37,03%. Решта кандидатів набрала менш ніж 15% голосів.