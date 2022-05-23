  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Шуфрич зробив заяву щодо свого повернення в Україну (фото)

    Шуфрич повернувся в Україну? - Шуфрич зробив заяву щодо свого повернення в Україну (фото)
    Шуфрич повернувся в Україну?
    фото з відкритих джерел

    Депутат сказав, що світлина сьогоднішня

    Народний депутат Нестор Шуфрич повідомив про повернення в Україну, надіславши свою фотографію нібито з пункту пропуску на кордоні. 19 травня він виїхав за кордон.

    Про це сам депутат повідомив «Радіо свободі».

    screenshot_1_02

    screenshot_1_02

    Він передав до редакції ЗМІ фото на тлі національного прапора на одному із прикордонних контрольних пунктів.

    Депутат сказав, що світлина сьогоднішня, тобто він виконав раніше дану обіцянку повернутися в Україну до 23 травня.

    Нагадаємо, місяць тому колишньому генпрокурору вручили повістку до армії.

    Після початку війни ексгенпрокурор намагався покинути Україну, але прикордонники його не пропустили.

    Читайте також: Чому чоловіків уряд досі не відпускає за кордон?
    Теги: прикордонники росія окупанти ЗМІ депутат війна Україна Нестор Шуфрич кордон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шуфрич зробив заяву щодо свого повернення в Україну (фото)