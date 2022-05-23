Шуфрич зробив заяву щодо свого повернення в Україну (фото)

Депутат сказав, що світлина сьогоднішня

Народний депутат Нестор Шуфрич повідомив про повернення в Україну, надіславши свою фотографію нібито з пункту пропуску на кордоні. 19 травня він виїхав за кордон.

Про це сам депутат повідомив «Радіо свободі».

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Він передав до редакції ЗМІ фото на тлі національного прапора на одному із прикордонних контрольних пунктів.

Депутат сказав, що світлина сьогоднішня, тобто він виконав раніше дану обіцянку повернутися в Україну до 23 травня.

Нагадаємо, місяць тому колишньому генпрокурору вручили повістку до армії.

Після початку війни ексгенпрокурор намагався покинути Україну, але прикордонники його не пропустили.