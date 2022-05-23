Шуфрич зробив заяву щодо свого повернення в Україну (фото)
Депутат сказав, що світлина сьогоднішня
Народний депутат Нестор Шуфрич повідомив про повернення в Україну, надіславши свою фотографію нібито з пункту пропуску на кордоні. 19 травня він виїхав за кордон.
Про це сам депутат повідомив «Радіо свободі».
Він передав до редакції ЗМІ фото на тлі національного прапора на одному із прикордонних контрольних пунктів.
Депутат сказав, що світлина сьогоднішня, тобто він виконав раніше дану обіцянку повернутися в Україну до 23 травня.
Нагадаємо, місяць тому колишньому генпрокурору вручили повістку до армії.
Після початку війни ексгенпрокурор намагався покинути Україну, але прикордонники його не пропустили.