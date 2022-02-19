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    Нестор Шуфрич, який постраждав у бійці, розвеселив мережу (фото)

    Користувачі соцмереж познущалися над Шуфричем на всі лади - Нестор Шуфрич, який постраждав у бійці, розвеселив мережу (фото)
    Користувачі соцмереж познущалися над Шуфричем на всі лади
    фото: Процишин офіційний/Facebook

    Проросійський політик став героєм численних фотожаб

    В прямому етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» сталася видовищна бійка між проросійським політиком Нестором Шуфричем та головним редактором видання Цензор.нет Юрієм Бутусовим.

    Одіозний Шуфрич одразу став героєм численних фотожаб. Користувачі соцмереж знущалися над ним на всі лади.

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    Нестор Шуфрич, який постраждав у бійці, розвеселив мережу (фото)
    Нестор Шуфрич, який постраждав у бійці, розвеселив мережу (фото)
    Нестор Шуфрич, який постраждав у бійці, розвеселив мережу (фото)
    Нестор Шуфрич, який постраждав у бійці, розвеселив мережу (фото)
    Нестор Шуфрич, який постраждав у бійці, розвеселив мережу (фото)
    Нестор Шуфрич, який постраждав у бійці, розвеселив мережу (фото)

    Нагадаємо, нардепа та медійника розбороняли гості студії. Найбільше долучились Арсеній Яценюк та Олександр Данилюк, а також Андрій Білецький. Решта закликали учасників бійки зупинитись.

    Згодом присутнім вдалося їх розборонити. Після цього Нестор Шуфрич залишив студію. «Геть звідси!», – крикнув йому наостанок присутній на шоу п’ятий президент України Петро Порошенко. Згодом Шуфрич повернувся до студії.

    Також реакція присутнього у студії дипломата Володимира Огризка, який, на відміну від решти гостей, не кинувся рознімати забіяк, а спокійно сидів і спостерігав за бійкою, відразу стала темою для обговорення та жартів в мережі.

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    Теги: Петро Порошенко окупанти Арсеній Яценюк Свобода Олександр Данилюк Андрій Білецький Нестор Шуфрич президент
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    Нестор Шуфрич, який постраждав у бійці, розвеселив мережу (фото)