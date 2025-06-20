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Сибіга назвав справжню мету цинічних заяв Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сибіга назвав справжню мету цинічних заяв Путіна
Сибіга: Єдиний спосіб примусити Росію до миру – це позбавити її відчуття безкарності
фото: МЗС України/Facebook

Сибіга: Куди б не ступила нога російського солдата, вона приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що цинічні заяви російського диктатора Володимира Путіна слугують лише одній меті: «відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«З усіх безумних заяв Путіна сьогодні виділяється одна про ногу російського солдата. Насправді куди б не ступила нога російського солдата, вона приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення. Путіну байдуже на російських солдатів чи їхні ноги, відірвані українськими дронами. Він масовий вбивця власного народу», – йдеться у заяві.

Сибіга додав: «Його цинічні заяви слугують лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління, яке завело Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка лише погіршуватиметься».

Міністр закордонних справ додав, що єдиний спосіб примусити Росію до миру – це позбавити її відчуття безкарності та збільшити підтримку оборони України та сильно вдарити по російській економіці руйнівними санкціями. Зокрема, за його словами, визнати Росію терористичною державою та повністю ізолювати її.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вигадав, що РФ нібито «ніколи не ставила під сумнів» права українського народу на незалежність і суверенітет. Зокрема, він цинічно додав, що у РФ є «старовинне правило: там, де ступає нога російського солдата, то – наше».

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Теги: Андрій Сибіга путін

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