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    Політика

    Син Грицака став заступником прокурора Полтавської області

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    Син Грицака став заступником прокурора Полтавської області

    Грицак-молодший був заступник прокурора Святошинського району Києва

    Прокурора Олега Грицака, який доводиться сином керівнику Служби безпеки України Василя Грицака, призначили заступником прокурора Полтавської області. Про це йдеться в повідомленні на сайті Генеральної прокуратури.

    Згідно з інформацією на сайті ГПУ, новопризначений прокурор Полтавської області Дмитро Чібісов отримав двох нових заступників - Олега Грицака та Андрія Глушка. Зазначимо, до цього Грицак-молодший був заступник прокурора Святошинського району Києва, після чого перевівся до військової прокуратури Центрального регіону України, а також працював заступником начальника управління у кримінальному провадженні в прокуратурі Київської області.

    У попередніх деклараціях син Грицака вказував автомобілі Land Rover і Mercedes-Benz CLK 240. У свій час прокурор декларував і престижні годинники - Paul Picot і Zenith.

    Нагадаємо, 20 липня генпрокурор Юрій Луценко представив нових прокурорів Київщини та Полтавщини. Прокурор Київської області Дмитро Чібісов був переведений на посаду прокурора Полтавської області.

    Джерело: РБК-Україна

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