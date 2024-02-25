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Сирський та Умєров відвідали командні пункти у зоні бойових дій

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Сирський та Умєров відвідали командні пункти у зоні бойових дій
Глава Міноборони Умєров та головнокомандувач Збройних сил Сирський проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє
фото: Олександр Сирський / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони поспілкувались з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин у районі ведення бойових дій. Про це Сирський повідомив у Facebook.

«Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності. Обстановка складна на багатьох напрямках, потребує постійного контролю. Ворог здійснює регулярні штурми позицій наших військ», – зазначив головнокомандувач ЗСУ. Ретельно проаналізували ситуацію та обговорили кроки на майбутнє. Зокрема, щодо потенціалу маневреної та позиційної оборони, підсилення окремих ділянок.

Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності
Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках відповідальності
фото: Олександр Сирський / Facebook

«Наголосив на важливості координації і належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, збереженні життя наших військовослужбовців та військовослужбовиць», – підкреслив Сирський.

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Головнокомандувач ЗСУ подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу
фото: Олександр Сирський / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони поспілкувались з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Проаналізували проблеми, які не мають системного характеру. «Невідкладно ухвалив рішення задля покращення боєздатності, стійкості та управління. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі й позиції. Ворог несе непоправні втрати. Окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу», – наголосив Сирський.

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Як повідомлялося, рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Згодом і сам президент пояснив, чому звільнив Залужного.

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Теги: міністр Рустем Умєров Олександр Сирський

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