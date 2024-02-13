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Глава Пентагону скасував поїздку у Брюссель через госпіталізацію

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава Пентагону скасував поїздку у Брюссель через госпіталізацію
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Остін мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував свою поїздку до Брюсселю, де мало пройти 19-те засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» через термінову госпіталізацію. Про це пише Reuters.

Як пише Reuters, Остін мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, після чого має відбутись засідання міністрів оборони НАТО.

Однак у неділю вдень Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс. А засідання щодо потреб України в обороні буде проходити віртуально.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін на час госпіталізації передав повноваження своєму заступнику Кетлін Хікс. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на прессекретаря Пентагону Патріка Райдера. За його словами, обов'язки з управління відомством відразу взяла на себе Хікс.

Остіна було повторно госпіталізовано 12 лютого. Райдер уточнив, що його доправили до лікарні з підозрою на проблеми із сечовим міхуром, проте міністр зберігає всі свої функції. Про інцидент було одразу повідомлено Хікс, і вона висловила готовність будь-якої миті приступити до виконання своїх обов'язків глави міністерства.

Пізніше стало відомо, що шеф Пентагону Ллойд Остін наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії центру Уолтера Ріда через проблеми із сечовим міхуром. Це випливає із нової заяви, опублікованої на сайті військового відомства США. У медичному центрі уточнили, що поки що залишається незрозумілим, скільки триватиме госпіталізація.

Наприкінці минулого року Ллойд Остін переніс операцію, пов'язану з лікуванням раку простати. Вже в січні міністр був змушений повернутися до лікарняної палати через ускладнення. Йому діагностували запалення сечовивідних шляхів та скупчення рідини в черевній порожнині.

На тлі цього спалахнув скандал: Пентагон, як зазначалося в пресі, три дні не повідомляв адміністрацію Білого дому про першу госпіталізацію міністра оборони, і новина про хворобу Остіна «стала шоком» для вищих посадових осіб. Сам міністр оборони США визнав помилку, але додав, що не збирається через цей скандал іти у відставку. Президент США  Джо Байден  у свою чергу запевнив, що все ще довіряє Остіну, незважаючи на те, що сталося.

9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.

Читайте також: Міністр оборони США пояснить Конгресу, чому вирішив приховати свою госпіталізацію
Теги: міністр НАТО Брюссель скандал Україна президент Пентагон

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