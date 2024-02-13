Глава Пентагону скасував поїздку у Брюссель через госпіталізацію

Остін мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував свою поїздку до Брюсселю, де мало пройти 19-те засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» через термінову госпіталізацію. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише Reuters, Остін мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, після чого має відбутись засідання міністрів оборони НАТО.

Однак у неділю вдень Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс. А засідання щодо потреб України в обороні буде проходити віртуально.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін на час госпіталізації передав повноваження своєму заступнику Кетлін Хікс. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на прессекретаря Пентагону Патріка Райдера. За його словами, обов'язки з управління відомством відразу взяла на себе Хікс.

Остіна було повторно госпіталізовано 12 лютого. Райдер уточнив, що його доправили до лікарні з підозрою на проблеми із сечовим міхуром, проте міністр зберігає всі свої функції. Про інцидент було одразу повідомлено Хікс, і вона висловила готовність будь-якої миті приступити до виконання своїх обов'язків глави міністерства.

Пізніше стало відомо, що шеф Пентагону Ллойд Остін наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії центру Уолтера Ріда через проблеми із сечовим міхуром. Це випливає із нової заяви, опублікованої на сайті військового відомства США. У медичному центрі уточнили, що поки що залишається незрозумілим, скільки триватиме госпіталізація.

Наприкінці минулого року Ллойд Остін переніс операцію, пов'язану з лікуванням раку простати. Вже в січні міністр був змушений повернутися до лікарняної палати через ускладнення. Йому діагностували запалення сечовивідних шляхів та скупчення рідини в черевній порожнині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На тлі цього спалахнув скандал: Пентагон, як зазначалося в пресі, три дні не повідомляв адміністрацію Білого дому про першу госпіталізацію міністра оборони, і новина про хворобу Остіна «стала шоком» для вищих посадових осіб. Сам міністр оборони США визнав помилку, але додав, що не збирається через цей скандал іти у відставку. Президент США Джо Байден у свою чергу запевнив, що все ще довіряє Остіну, незважаючи на те, що сталося.

9 січня Національний військово-медичний центр імені Уолтера Ріда оголосив, що у грудні минулого року в Остіна діагностували рак простати.

Остін працював дистанційно з дому після того, як 15 січня його виписали з лікарні, де він провів два тижні. У заяві Пентагону на початку цього місяця говориться, що він матиме «повний доступ» до можливостей безпечного зв’язку під час віддаленої роботи.