МЗС України повідомило, як Китай сприятиме врегулюванню «кризи в Україні»

Китай буде продовжувати по-своєму переконувати світ та сприяти переговорам

МЗС Китаю не коментує перспектив участі Пекіна в імплементації Української формули миру та майбутньому саміті світових лідерів у Швейцарії, однак заявляє, що КНР продовжуватиме по-своєму сприяти врегулюванню «кризи в Україні». Про це йдеться у відповіді офісу речника зовнішньополітичного відомства на запит Укрінформу щодо можливості участі КНР у Формулі миру та Глобальному саміті миру.

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«Позиція Китаю щодо української кризи послідовна й чітка. Китай завжди прагне відігравати конструктивну роль та досягнення припинення вогню, припинення бойових дій та політичного врегулювання кризи», – йдеться у відповіді.

В ній не згадуються мирні ініціативи України, проте підкреслюється, що китайська сторона продовжуватиме йти власним шляхом у пошуку способів припинення війни.

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«Китай буде продовжувати по-своєму переконувати світ та сприяти переговорам і політичному врегулюванню кризи», – зазначили в дипвідомстві.

Нагадаємо, лідери оборонних відомств США та Британії обговорили підтримку України. Міністр оборони США Ллойд Остін провів зустріч в Пентагоні з британським колегою Грантом Шаппсом для обговорення спільних викликів, які стоять перед країнами та альянсом НАТО, у тому числі, подальшу спільну допомогу Україні.

Сторони обговорили посилення атак з боку бойовиків, пов’язаних з Іраном на сили США на Близькому Сході, незаконні напади хуситів на міжнародне судноплавство в Червоному морі; постачання гуманітарної допомоги до Гази, продовження підтримки України обома країнами.

Раніше повідомлялось, в рамках нового пакету військової допомоги Литва передала Україні партію військової допомоги. Литовське військо 2 лютого доставило і передало українській армії тисячі боєприпасів до протитанкових гранатометів Carl-Gustaf і системи дистанційного підриву RISE-1.

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