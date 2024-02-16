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Міністр оборони Швеції повідомив, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen

Катерина Іванова
glavcom.ua
Міністр оборони Швеції повідомив, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen
Шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen від Saab у Повітряних Силах ЗСУ розглядають як другий тип літака після американських F-16
фото: Saab

Швеція бере участь в коаліції з виробництва винищувачів і постійно напрацьовує варіанти, як можна зробити найкращий внесок у цю справу

Рішення про передачу шведських винищувачів Gripen залежить від того, чи стане країна союзником НАТО. Про це сказав міністр оборони Швеції Поль Джонсон в інтерв'ю 24 Каналу. 

«Так, ми сказали, що ми зможемо прийняти рішення (про передачу вищинувачів – ред.), але це буде залежати від того, чи станемо ми союзником НАТО, тому що тоді на нас поширюється дія Статті 5, а також спільного оборонного планування НАТО.

Тому ми сказали, що після цього зможемо розглянути це питання, але це також залежатиме від співпраці з іншими країнами. Як ви знаєте, компоненти системи Gripen виробляються й у багатьох інших країнах», – зауважив політик.

Поль Джонсон підкреслив, що Швеція бере участь в коаліції з виробництва винищувачів і постійно думає про те, як можна зробити найкращий внесок у цю справу.

«Однак, життєво важливо, щоб Україна отримала сильні військово-повітряні сили та щоб у них були винищувачі 4-го покоління. Тому ми також розглядаємо, що ми можемо зробити, наприклад, для фінансування, коли мова йде про коаліцію винищувачів, що ми можемо зробити для навчання і так далі», – наголосив міністр.

Шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen від Saab у Повітряних Силах ЗСУ розглядають як другий тип літака після американських F-16.

Нагадаємо, Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen. Як зазначив заступник Умєрова, «триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen».

Також він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

Стало відомо, що депутати Орбана проігнорували засідання парламенту щодо вступу Швеції в НАТО. Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма.

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Теги: Швеція міністр Міноборони фінансування навчання Україна літак винищувач

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