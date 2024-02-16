Міністр оборони Швеції повідомив, коли Україна зможе отримати винищувачі Gripen

Шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen від Saab у Повітряних Силах ЗСУ розглядають як другий тип літака після американських F-16

Швеція бере участь в коаліції з виробництва винищувачів і постійно напрацьовує варіанти, як можна зробити найкращий внесок у цю справу

Рішення про передачу шведських винищувачів Gripen залежить від того, чи стане країна союзником НАТО. Про це сказав міністр оборони Швеції Поль Джонсон в інтерв'ю 24 Каналу.

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«Так, ми сказали, що ми зможемо прийняти рішення (про передачу вищинувачів – ред.), але це буде залежати від того, чи станемо ми союзником НАТО, тому що тоді на нас поширюється дія Статті 5, а також спільного оборонного планування НАТО.

Тому ми сказали, що після цього зможемо розглянути це питання, але це також залежатиме від співпраці з іншими країнами. Як ви знаєте, компоненти системи Gripen виробляються й у багатьох інших країнах», – зауважив політик.

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Поль Джонсон підкреслив, що Швеція бере участь в коаліції з виробництва винищувачів і постійно думає про те, як можна зробити найкращий внесок у цю справу.

«Однак, життєво важливо, щоб Україна отримала сильні військово-повітряні сили та щоб у них були винищувачі 4-го покоління. Тому ми також розглядаємо, що ми можемо зробити, наприклад, для фінансування, коли мова йде про коаліцію винищувачів, що ми можемо зробити для навчання і так далі», – наголосив міністр.

Шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen від Saab у Повітряних Силах ЗСУ розглядають як другий тип літака після американських F-16.

Нагадаємо, Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen. Як зазначив заступник Умєрова, «триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen».

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Також він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

Стало відомо, що депутати Орбана проігнорували засідання парламенту щодо вступу Швеції в НАТО. Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма.