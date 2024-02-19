Японія зробила заяву щодо підтримки України

Йоко Камікава підкреслила, що залучення приватного сектору має важливе значення для допомоги у відновленні та реконструкції України

Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору. Про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава, передає NHK.

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Свою заяву Камікава зробила напередодні японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбудеться в понеділок у Токіо.

Там прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль приєднаються до представників близько 130 компаній з обох країн. Вони обговорять плани двостороннього співробітництва у семи сферах, зокрема у сільському господарстві та інфраструктурі.

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Камікава зазначила, що залучення приватного сектору має важливе значення для допомоги у відновленні та реконструкції України.

Очільниця МЗС Японії також підкреслила важливість включення концепції «Жінки, мир і безпека» до планів відбудови. Вона сказала, що «Японія підтримуватиме всіх українців, включаючи жінок і дітей».

Раніше повідомлялося, що Японія виділить $106 млн на підтримку післявоєнної відбудови України. Кошти будуть розподілені в семи областях, зокрема відновлення інфраструктури та розмінування.

Нагадаємо, що раніше Україна в рамках проєкту Світового банку отримала від Японії близько $390 млн, які підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства.