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Японія зробила заяву щодо підтримки України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Японія зробила заяву щодо підтримки України
Японія заручиться підтримкою приватного сектору і продовжить «довгострокову підтримку» України
фото з відкритих джерел

Йоко Камікава підкреслила, що залучення приватного сектору має важливе значення для допомоги у відновленні та реконструкції України

Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору. Про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава, передає NHK.

Свою заяву Камікава зробила напередодні японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбудеться в понеділок у Токіо.

Там прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль приєднаються до представників близько 130 компаній з обох країн. Вони обговорять плани двостороннього співробітництва у семи сферах, зокрема у сільському господарстві та інфраструктурі.

Камікава зазначила, що залучення приватного сектору має важливе значення для допомоги у відновленні та реконструкції України.

Очільниця МЗС Японії також підкреслила важливість включення концепції «Жінки, мир і безпека» до планів відбудови. Вона сказала, що «Японія підтримуватиме всіх українців, включаючи жінок і дітей».

Раніше повідомлялося, що Японія виділить $106 млн на підтримку післявоєнної відбудови України. Кошти будуть розподілені в семи областях, зокрема відновлення інфраструктури та розмінування. 

Нагадаємо, що раніше Україна в рамках проєкту Світового банку отримала від Японії близько $390 млн, які підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Теги: міністр Японія розмінування Україна безпека Денис Шмигаль

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