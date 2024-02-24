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Два роки великої війни. Сирський назвав умову для перемоги України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Два роки великої війни. Сирський назвав умову для перемоги України
Сирський звернувся до українців у роковини повномасштабного вторгнення Росії
фото: Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач ЗСУ нагадав українцям, у чому полягає їхня сила

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський переконаний, що в єдності українців криється ключ до перемоги над Росією. Про це він сказав у зверненні до народу в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Сирський нагадав, що останні два роки  перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової.  

«Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю – ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо.  Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом.

Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів.  Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії.  Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю», – наголосив генерал.

Він пригадав битву за Київ і втечу окупантів із передмістя столиці під ударами наших захисників, далі – звільнення острова Зміїний і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту, потім – Харківську наступальну операцію і звільнення Херсону.

Сирський згадав і про спробу українського контрнаступу, яка, за його словами, через об’єктивні обставини не принесла бажаного результату.

«Сьогодні ми продовжуємо битися з ворогом уздовж усієї лінії фронту.   За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село, не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою – ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу! Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше – своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо! Ми помстимося!», – підкреслив головнокомандувач.

Він висловив подяку всім українським захисникам і захиницям, які і у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога, а також медикам, рятувальникам, волонтерам – усім, хто допомагає Силам оборони України наближати нашу перемогу.

Також Сирський подякував нашим партнерам за допомогу.

«Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина – це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є – життя українського воїна», – сказав він.

Сирський висловив віру в те, що найближчим часом Україна дасть асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі, і «палаючих російських літаків стане ще більше».

«І насамкінець про найважливіше. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву! Слава Україні! Героям слава!», – завершив головком.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого виповнюється два роки, як російські загарбники розпочали повномасштабне вторгнення на українські території. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розв’язала проти України десять років тому з окупації Криму у 2014 році.

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Теги: війна Олександр Сирський українці

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