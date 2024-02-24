Два роки великої війни. Сирський назвав умову для перемоги України

Головнокомандувач ЗСУ нагадав українцям, у чому полягає їхня сила

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський переконаний, що в єдності українців криється ключ до перемоги над Росією. Про це він сказав у зверненні до народу в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії.

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Сирський нагадав, що останні два роки перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової.

«Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю – ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили у бій з ворогом.

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Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю», – наголосив генерал.

Він пригадав битву за Київ і втечу окупантів із передмістя столиці під ударами наших захисників, далі – звільнення острова Зміїний і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту, потім – Харківську наступальну операцію і звільнення Херсону.

Сирський згадав і про спробу українського контрнаступу, яка, за його словами, через об’єктивні обставини не принесла бажаного результату.

«Сьогодні ми продовжуємо битися з ворогом уздовж усієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село, не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою – ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини і доньки українського народу! Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше – своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо! Ми помстимося!», – підкреслив головнокомандувач.

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Він висловив подяку всім українським захисникам і захиницям, які і у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога, а також медикам, рятувальникам, волонтерам – усім, хто допомагає Силам оборони України наближати нашу перемогу.

Також Сирський подякував нашим партнерам за допомогу.

«Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина – це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є – життя українського воїна», – сказав він.

Сирський висловив віру в те, що найближчим часом Україна дасть асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі, і «палаючих російських літаків стане ще більше».

«І насамкінець про найважливіше. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву! Слава Україні! Героям слава!», – завершив головком.

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Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого виповнюється два роки, як російські загарбники розпочали повномасштабне вторгнення на українські території. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розв’язала проти України десять років тому з окупації Криму у 2014 році.