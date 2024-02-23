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Президент України пояснив, чому звільнив Залужного

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президент України пояснив, чому звільнив Залужного
В інтерв’ю Fox News президент відповів, чому звільнив Залужного
фото з відкритих джерел

Зеленський: «Залужний захищав нашу країну. Я надав йому титул Героя України, бо я дуже вдячний йому за це»

Звільнення Валерія Залужного та ключового керівництва ЗСУ – це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News. 

Президент зауважив, що ми не говоримо про зміну курсу наших дій, ми лише «говоримо про речі, які довго не змінювалися».

«Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо обходити всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час – це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей», – заявив Зеленський.

Зеленського також запитали про нагороду Героя України для Залужного, та чи означає це, що генерал і надалі підтримуватиме політику президента чи, можливо, він піде в опозицію. На що Зеленський відповів, що це вибір Залужного.

«Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому титул Героя України, бо я дуже вдячний йому за це», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Як повідомлялося, рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу Fox News, на якому раніше працював Такер Карлсон, який записав скандальне інтерв’ю з диктатором Путіним.

Розмовляв з українським президентом провідний політичний ведучий Fox News Брет Баєр. Запис відбувся за два з половиною кілометри від російських позицій.

В інтерв'ю Зеленський також заявив, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися та пояснив, коли закінчиться війна.

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Теги: Володимир Зеленський президент Валерій Залужний

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