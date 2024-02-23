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Вірменія призупинила свою участь в Договорі про колективну безпеку

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вірменія призупинила свою участь в Договорі про колективну безпеку
Пашинян додав, що кілька місяців тому Росія «відкрито закликала вірменське населення повалити владу»
фото: primeminister.am

Пашинян наголосив, що договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це він повідомив в інтерв’ю France24.

За його словами, участь Вірменії в ОДКБ, в якому домінує Москва, була «заморожена», стверджуючи при цьому, що питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному.

Прем'єр-міністр Вірменії повідомив також, що так званий договір про колективну безпеку щодо Єревана не виконували, особливо у 2021-2022 роках – зокрема, коли Пашиняну запропонували підписати спільну декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ через відсутність політичної оцінки «агресії Азербайджану» проти суверенітету Вірменії.

«Це не могло залишитися без нашої уваги. Ми призупинили нашу участь. Подивимося, що буде далі», – сказав Пашинян.

Також Пашинян додав, що кілька місяців тому Росія «відкрито закликала вірменське населення повалити владу». Прем'єр наголосив, що ця «пропаганда» з Москви проти нього триває роками.

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Нагадаємо, Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни.

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вторгнутись на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.

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Теги: росія населення влада Нікол Пашинян Вірменія Азербайджан війна саміт пропаганда міністр Москва

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