Світовий банк хоче виділити $500 млн на підтримку українського бізнесу
Світовий банк планує погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу
Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
«Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на $500 млн. І це дуже актуально для нас, адже зараз уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності», – наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.
Під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України, можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування «єОселя», а також розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.
Також на зустрічі йшлося про модернізацію програми «Доступні кредити 5-7-9%» та можливості стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.
Як повідомлялося, Європейська комісія та Міжнародна фінансова корпорація (IFC, підрозділ Світового банку) підписали угоду про гарантії приватних інвестицій в Україну на 90 млн євро.
До слова, Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні.
Коментарі — 0