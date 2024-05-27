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Іспанія анонсувала візит Зеленського

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іспанія анонсувала візит Зеленського
Зеленський зустрінеться із прем’єр-міністром Іспанії Санчесом
фото: Офіс Президента

Лідери проведуть спільну пресконференцію у Мадриді

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Мадрида, де зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у понеділок, 27 травня. Про це йдеться в повідомленні уряду Іспанії

Зазначається, що Зеленський зустрінеться із Санчесом, після чого лідери проведуть спільну пресконференцію у Мадриді о 12:00 за місцевим часом.

Також Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI. 

Нагадаємо, видання Cadena SER із посиланням на власні джерела повідомило, що президент України Володимир Зеленський вирушить до Мадрида, щоб зустрітися з королем Іспанії Філіпом VI і головою уряду країни Педро Санчесом.  

Очікувалося, що поїздка президента до Іспанії та зустріч із керівництвом держави відбудеться на початку тижня.

Зазначалося також, що зустріч Зеленського із Філіпом VI ще не була включена в офіційний порядок денний, але, вона, за попередніми даними, вже погоджена, як із Педро Санчесом, з яким український президент близько тижня тому мав підписати двосторонню безпекову угоду між державами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський мав відвідати Іс.

Однак президент України Володимир Зеленський скасував запланований на цей тиждень візит до Португалії та Іспанії. Глава держави не вперше відкладає поїздки до цих країн. Про це повідомляє CNN Portugal.

За даними видання, Зеленський скасував поїздку у зв'язку із серйозною внутрішньою ситуацією, що склалася в Україні наразі.

Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента Педро Санчес Іспанія

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