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Зеленський провів зустріч із президентом Кенії: про що домовилися

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський провів зустріч із президентом Кенії: про що домовилися
Зеленський із Руто обговорили питання продовольчої безпеки
фото: Офіс президента

Лідери обговорили проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції 

У межах участі в Глобальному саміті миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто. Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави відзначив участь Вільяма Руто в Саміті миру та принципову позицію щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

«Дякую за вашу активну участь у Саміті. Ми розпочали обговорення питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн», – сказав Володимир Зеленський.

Лідери обговорили розвиток українсько-кенійських відносин, проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції та можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Зауважимо, що президент Гани Нана Акуфо-Аддо заявив, що блокада Росією Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства та зростання цін у країнах Африки. Нана Акуфо-Аддо зазначив, що російська агресія проти України становить порушення міжнародного права та має вплив на всі країни, зокрема африканські.

До того ж 16 червня країни-учасниці розділяться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. 

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбувається 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: експорт Швейцарія саміт зерно Володимир Зеленський Україна Африка Кенія

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