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ISW: На Харківщині росіяни захопили ще одне село

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ISW: На Харківщині росіяни захопили ще одне село
Російські війська просунулися на південь від Глибокого та, ймовірно, захопили це поселення
фото: міноборони РФ (ілюстративне)

Українські війська здійснили тактичні контратаки у Вовчанську

На півночі Харківщини російські окупанти, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке (на північ від Липців). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зробили висновок про захоплення Глибокого, спираючись на геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня. Знімки показують, що російські війська просунулися на південь від Глибокого та, ймовірно, захопили це поселення.

Російські джерела подають суперечливу інформацію про те, чи вдалося ЗСУ відбити це село. При цьому росіяни припускають, що українські сили витіснили російські війська з дачного району на північ від Липців і на південний захід від Глибокого.

ISW також повідомляє, що 7 і 8 червня українські війська здійснили тактичні контратаки на іншій ділянці фронту на півночі Харківщини, у Вовчанську. Аналітики цитують німецьке видання Bild, яке 8 червня повідомило, що українські війська контратакували у Вовчанську та звільнили кілька кварталів міста.

ISW: На Харківщині росіяни захопили ще одне село фото 1
мапа: ISW

Нагадаємо, що після початку наступу на Харківщину армія РФ зазнала значних втрат особового складу. Щоб приховати реальний стан справ, пропагандистські канали поширюють відео військових із фейковою озвучкою, які начебто спростовують інформацію про втрати. 

До слова, російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська та продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

На думку аналітиків, поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.

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Теги: війна Харківщина село фронт

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