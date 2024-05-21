Вулиці перетворилися на крижані річки: Польщею пронісся буревій з градом (фото, відео)

Ситуація у Люблінському регіоні є драматичною – у багатьох фермерів втрати майбутнього врожаю ягід і фруктів досягають 100%

У Польщі зафіксували потужну бурю з градом – вона призвела до повені в одному із міст країни. Про це повідомляє «farmer.pl».

Потужний грозовий фронт з сильними опадами та градом пройшов над Польщею у понеділок, 20 травня. Негода з градом, яка тривала майже дві години, призвела до раптової повені у Гнєзні. Не краща ситуація і в інших регіонах Польщі: по всій країні пройшли грози та град.

«Деякі вулиці повністю затоплені та вкриті шаром граду, діаметр якого становив не менше 2-3 см. Згідно з даними місцевих приватних метеостанцій, у центрі міста могло випасти до 60-80 мм опадів», – пишуть місцеві ЗМІ.

Przez Gniezno przeszła burza z gradem, która sparaliżowała całe miasto ⛈️ pic.twitter.com/OQsW7QGFHs — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) May 20, 2024

Через Гнєзно пройшов буревій з градом, який паралізував усе місто.

Зазначається, що найбільше опадів випало в околицях Торуня та Бидгоща, а також Щецина. Причиною негоди стало те, що Польща опинилася під впливом трьох атмосферних фронтів – два найактивніші шторми поширилися на Західне Помор'я, Велику Польщу та Підляшшя. Наступний фронт охопив Помор'я, Вармію, Мазовію, Люблінщину, Малу Польщу та Сілезію. Ситуація у Люблінському регіоні є драматичною – у багатьох фермерів втрати майбутнього врожаю ягід і фруктів досягають 100%.

На опублікованих фото та відео можна побачити машини, які «плавають» у воді, а земля вщент вкрита снігом, неначе взимку.

3 фото На весь екран



Град у місті Александрув-Куявський, центральна Польща, Адміністративний центр Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства. фото з мережі Х

Град у селі Букова-Мала, Холмський повіт, Люблінське воєводство, Польща фото Chełm na Sygnale, Facebook

«Те, що ви бачите, це не сніг. Ось так виглядала дорога після граду в м.Сєвалка, 30 км від Любліна», – пише польське ЗМІ Chełm na Sygnale.

Град у місті Сєвалка фото Chełm na Sygnale

Засипана градом дорога неподалік Любліна Chełm na Sygnale

Такий град випав у місті Замостя у Люблінському воєводстві фото з відкритих джерел

Ось такий вигляд мали вулиці міста Гнєзно, на яке обрушився сильний шторм із сильним дощем та градом

Tak obecnie wyglądają ulice Gniezna w woj. wielkopolskim, przez który przeszła silna burza z ulewnym deszczem i gradem. ⚡☄️



Sytuacja w dalszym ciągu jest poważna. Kolejne komórki burzowe dobudowują się od południa, przynosząc intensywne opady na terenie miasta. Sytuacja może… pic.twitter.com/GkNdjWVWQG — Skywarn Poland - Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) May 20, 2024

Нагадаємо, в Індонезії вирує негода, яка спричиняє шалені збитки. Як повідомляє Укрінформ, з посиланням на АР, індонезійська влада почала розганяти хмари, намагаючись запобігти подальшим дощам і повеням після того, як на острові Суматра загинуло щонайменше 58 людей, ще 35 зникли безвісти. У середу літак ВПС Індонезії тричі відправили в небо, щоб «розстріляти» хмари соляними ракетами, аби змусити всі дощові хмари випустити воду і розпастися до того, як вони досягнуть спустошених чотирьох провінцій. Цей метод, відомий як «посів хмар», створює опади, тим самим змінюючи погоду. Для цього було підготовлено близько 15 тонн солі. Індонезійське технологічне агентство заявило, що всі дощові хмари, які рухаються до чотирьох районів Західної Суматри, будуть «розстріляні» сіллю.

Раніше повідомлялося, що у Свердловська область РФ потерпає від аномальної негоди. Тут в останній місяць весни пішов сніг і крижаний дощ, а пориви вітру сягнули 21 м/с. Відео аномалії публікують російські ЗМІ.

За даними тамтешніх джерел, шквальний вітер повалив дерева, а мокрий сніг налип на дроти, частина ліній електропередач обледеніла. Майже 80 тисяч осіб залишилися без світла. Місцеві енергетики заявили, що таких пошкоджень електромереж у регіоні не було останні 20 років. За їхніми даними, пошкоджено 49 ліній електропередач.

До слова, потужний торнадо накрив китайське місто Гуанчжоу. Китайське метеорологічне управління повідомило, що торнадо обрушився в обід на район Байюнь в Гуанчжоу, розгалуженому мегаполісі і виробничому центрі поблизу Гонконгу. Було оголошено попередження про торнадо в інших частинах Гуанчжоу, і з'явилися непідтверджені повідомлення про те, що, схоже, другий торнадо пройшовся по іншому району міста пізніше в другій половині дня.