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Убивство маленької українки в Німеччині: батько дівчинки повідомив нові подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Убивство маленької українки в Німеччині: батько дівчинки повідомив нові подробиці
Роман хоче поховати доньку в Україні
фото з відкритих джерел

Батько дівчинки Роман, який воює на фронті в Україні, має намір приїхати до Німеччини за тілом

У п'ятницю ввечері майже 2000 жителів міста Дебельн зібралися на центральній площі Обермаркту, де вшанували пам'ять 9-річної Валерії. Дівчинка знайшла прихисток від війни у Німеччині, але через два роки була жорстоко вбита дорогою до школи. Про це пише Bild.

Видання зазначає, що на акцію пам'яті прийшов маже кожен десятий мешканець Дебельна, в якому живе близько 23 000 осіб.

«Зі сцени виступив бургомістр Свен Лібхаузер. Люди принесли квіти, свічки та м'які іграшки, а потім запустили в небо повітряні кулі», – ідеться у повідомленні.

Жителів міста Дебельн вшанували пам'ять 9-річної Валерії
Жителів міста Дебельн вшанували пам'ять 9-річної Валерії
фото: Bild

Батько дівчинки Роман, який воює на фронті в Україні, заявив журналістам, що має намір приїхати до Німеччини за тілом, щоб поховати дочку на батьківщині.

Люди запустили в небо повітряні кулі
Люди запустили в небо повітряні кулі
фото: Bild

«Я хочу забрати доньку додому та поховати її тут, в Україні. Я не залишу її там», – наголосив чоловік.

Найближчим часом Роман має прибути до Німеччини. Після звістки про зникнення дівчинки йому надали відпустку. Зараз він оформлює відповідні документи для поїздки до Німеччини.

Валерія приїхала до Німеччини майже одразу після початку повномасштабної війни в Україні разом із мамою, бабусею та сестрою. Її 32-річний батько Роман залишився в Україні та пішов воювати на фронт. Згодом стосунки між батьками дівчинки розладилися, й вони розлучилися.

Нагадаємо, 9-річна Валерія зникла 3 червня дорогою до школи. Через тиждень її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у лісі. У п'ятницю, 14 червня, у Празі було затримано підозрюваного у вбивстві дитини 36-річного громадянина Молдови. Відомо, що раніше у нього були стосунки із матір'ю Валерії.

Як повідомлялося, у Німеччині понад тиждень правоохоронці розшукували зниклу дев'ятирічну українку. Валерія вийшла до школи о 6:50 ранку 3 червня, але на заняттях вона не з'явилась. Згодом через камери відеоспостереження правоохоронці виявили, що дитина не скористалась звичним автобусом для поїздки в школу.

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Теги: батько фронт роман повітряні кулі квіти чоловік документи

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