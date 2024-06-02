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Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація
Україна вже має підтвердження від 106 країн світу щодо участі у Глобальному саміті миру
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Деякі держави почали допомагати РФ у дипломатичному зриві саміту миру

Росія продовжує спроби зірвати майбутній Глобальний саміт миру, запланований на 15-16 червня у Швейцарії, та шантажем схиляє до цього інші країни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на пленарній сесії «Переосмислення рішень для підтримання глобального миру та регіональної стабільності» в Сингапурі.

Глава держави зазначив, що нині Україна має підтвердження від 106 країн світу щодо участі у Саміті. «І це на високому рівні, рівні лідерів, представників своїх держав», – уточнив він.

Водночас РФ і надалі пробує зірвати запланований захід. Заради своєї мети країна-агресорка не гребує залякуваннями та шантажем і діє в усіх регіонах.

«Сьогодні Росія пробує зірвати Саміт миру. І це правда... Що робить Росія – ця країна війни? Вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімпродукцією. Погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергетику... Просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті», – розповів Зеленський.

За його словами, Кремль прагне не допустити проведення заходу, у якому будуть порушені питання «навіть не про оборонну допомогу Україні, а просто про підтримку закінчення війни, підтримку миру».

«І вона зриває це. Працює в усіх регіонах. І на сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, що деякі держави почали їй допомагати в цьому, в дипломатичному зриві саміту миру», – додав президент.

Він наголосив, що сьогодні світ «повинен бути міцним, тиснути політично на Росію».

«По іншому зупинити Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, – ред.) неможливо, тільки політична ізоляція, сильна українська армія, і розібратися усім країнам світу до кінця – не балансувати між Україною та Росією, а захищати справедливість і міжнародне право», – підкреслив український лідер.

Нагадаємо, що Швейцарія 15-16 червня прийматиме Саміт миру поблизу центрального міста Люцерн, який, як вона сподівається, прокладе шлях до майбутнього мирного процесу після російського вторгнення в Україну.

До слова, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

Раніше Зеленський заявив, що Україна вже готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який розпочнеться за два тижні.

Теги: росія саміт війна Володимир Зеленський

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