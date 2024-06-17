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Сирський повідомив, на якому напрямку окупанти сконцентровують свої сили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський повідомив, на якому напрямку окупанти сконцентровують свої сили
Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок
фото: Facebook/Генштаб

Росіяни намагаються захопити важливі ділянки місцевості або населені пункти, які впливають на стійкість оборони

Російські загарбники зосереджують основні зусилля окупанти на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість їхніх ударних бригад і полків. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За словами головкома, тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

«Як і раніше, мета моєї роботи – вивчення обстановки, допомога командирам бригад в організації бойових дій, розв'язання проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю озброєння і боєприпасів, посилення резервами тощо», – зазначив він.

Також на Куп’янському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках росіяни намагаються прорвати українську оборону та захопити важливі ділянки місцевості або населені пункти, які впливають на стійкість оборони.

Як пояснює Сирський, після поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від партнерів та прибуття перших F-16 час гратиме на користь України, а шанси Росії на успіх будуть зменшуватись.

Тому командування окупантів наразі намагається наростити інтенсивність та розширити географію бойових дій для максимального виснаження українських військ, зриву підготовки резервів та недопущення переходу до активних наступальних дій.

Сирський майже тиждень працює на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту
Сирський майже тиждень працює на Східному фронті у частинах різних угруповань, які тримають оборону на найбільш критичних ділянках фронту
фото: Telegram/Олександр Сирський

Головнокомандувач також розповів, що днями на Донеччині український військовий однієї з бойових бригад ЗСУ самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів.

Нагадаємо, російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська та Тихого (обидва на північний схід від Харкова).

Як повідомлялося, російські війська вже найближчими днями можуть активізувати бої в районі Времіївского виступу, зокрема, на межі Донецької та Запорізької областей.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни переконані, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у добросовісних переговорах і лише вдає зацікавленість ними.

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Теги: ЗСУ Олександр Сирський окупанти війна наступ

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