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Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу: Зеленський відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Словаччина визнала Голодомор геноцидом українського народу: Зеленський відреагував
Володимир Зеленський: «Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу»
фото з відкритих джерел

Словацький парламент ухвалив резолюцію, в якій визнає голод в Україні в 1932-1933 роках геноцидом українського народу

Сьогодні, 20 червня, парламент Словаччини визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний парламенту Словаччини за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу», – написав Зеленський.

Президент назвав це своєчасним рішенням та вагомим внеском у відновлення історичної справедливості та вшанування мільйонів невинних жертв.

До відома, автори резолюції, які представляють прозахідні партії, наголосили, що в контексті нинішньої війни Росії проти України, в якій Росія хоче знищити українську національну ідентичність і знову фізично ліквідувати українців як націю, необхідно чітко вказати на минулі дії Росії і зробити все можливе, щоб подібні дії ніколи не повторилися ні в Україні, ні в будь-якій іншій країні світу.

«Голод в Україні є, разом з Голокостом, найтрагічнішою подією проти людства на європейському континенті. Він спричинив смерть мільйонів українців та українок і був цинічно спланований та жорстоко здійснений радянським режимом з метою впровадження радянської політики колективізації сільського господарства та придушення українського населення та його національної ідентичності», – зазначили словацькі депутати, пише Sita.

Нагадаємо, 15 червня, уряд Хорватії підтримав ініціативу хорватського парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу. 

До відома, понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу. Йдеться про парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії.

Теги: росія Володимир Зеленський президент парламент Голодомор 1932-1933 років Словаччина

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