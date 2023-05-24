«Звільнення» Бєлгородщини: чи брали участь в операції українські військові

Російські партизани розпочали операцію по звільненню територій Бєлгородщини від «режиму Путіна»

Українські військові захищали кордон і не брали участі в рейді в Бєлгородській області. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

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Відповідальність на себе взяли члени легіону «Свобода Росії» і Російського добровольчого корпусу – громадяни РФ, що діють на території країни-агресорки.

«Легіон «Свобода Росіії» був створений у серпні 2022 року, щоб дати можливість росіянам, які виступають проти війни Кремля в Україні, взяти до рук зброю та воювати разом з українцями. Бойові дії цих антикремлівських російських добровольців обмежувалися здебільшого лінією фронту в Україні, переважно в Бахмуті та навколо нього», – йдеться у матеріалі.

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Вчора представники легіону заявили, що бої в Бєлгородській області тривають, хоча міноборони Росії відзвітувало, ніби всі бійці, які не були вбиті, були відкинуті в Україну.

За словами співрозмовника NYT, захисники України обороняли український кордон у районі рейду росіян на випадок контратаки з території країни-агресорки.

Російські диверсанти зазнали втрат, але ті не позначилися на їхній боєздатності.

Нагадаємо, російські партизани, які розпочали операцію по звільненню територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення, записали нове звернення і пояснила доки збираються воювати.

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Як повідомлялося, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії.