Наслідки підриву ГЕС: море перетворюється на сміттєзвалище і кладовище (фото, відео)

У Чорному морі плавають меблі, побутова техніка

Людські життя несе морем

На Одещині прикордонники фіксують наслідки підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Масштаби російського екоциду шокують: море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. У ньому плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб.

3 фото На весь екран



фото: Держприкордонслужба

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас вода несе міни та боєприпаси.

«Просимо громадян не нехтувати власною безпекою та при виявленні небезпечних предметів звертатися до компетентних служб!» – закликають прикордонники.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту консолідувати зусилля, аби Росія понесла відповідальність за екоцид, сприченений підривом Каховської ГЕС, а Україна не залишилася на одинці із трагедією.