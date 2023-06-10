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Наслідки підриву ГЕС: море перетворюється на сміттєзвалище і кладовище (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наслідки підриву ГЕС: море перетворюється на сміттєзвалище і кладовище (фото, відео)
У Чорному морі плавають меблі, побутова техніка
фото: Держприкордонслужба

Людські життя несе морем

На Одещині прикордонники фіксують наслідки підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Масштаби російського екоциду шокують: море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. У ньому плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб.

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На весь екран
фото: Держприкордонслужба

Водночас вода несе міни та боєприпаси.

«Просимо громадян не нехтувати власною безпекою та при виявленні небезпечних предметів звертатися до компетентних служб!» – закликають прикордонники.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту консолідувати зусилля, аби Росія понесла відповідальність за екоцид, сприченений підривом Каховської  ГЕС, а Україна не залишилася на одинці із трагедією.

Теги: росія окупанти Чорне море екологія злочин Каховська ГЕС

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