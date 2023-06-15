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Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Будівля парламенту Хорватії
фото ілюстративне

Парламент Хорватії визнає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом

Уряд Хорватії підтримав ініціативу хорватського парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу. Про це повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленков, передає Nova.

«Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті», – заявив прем’єр.

Декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років та визнає це як злочин геноциду проти українського народу.

Нагадаємо, у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду було вчинено акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР. 28 листопада 2006 року Верховна рада України ухвалила закон « =Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.

Понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу. Мова йде про парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії.

Теги: Хорватія Україна Голодомор 1932-1933 років

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