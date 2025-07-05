Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій проти Росії

Уряд Словаччини під керівництвом прем’єра Роберта Фіцо вже кілька разів заявляв, що не підтримає підготовлений пакет санкцій

Словацька Республіка не підтримає санкції проти Росії без гарантій щодо енергетики та економіки для країни

4 липня Словацька Республіка на рівні послів держав-членів при Європейському Союзі вчергове заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє TASR З посиланням на Міністерство закордонних та європейських справ (МЗЄС) Словаччини, передає «Главком».

Уряд Словаччини під керівництвом прем’єра Роберта Фіцо вже кілька разів заявляв, що не підтримає підготовлений пакет санкцій, якщо не отримає від Європейської комісії достатніх гарантій у зв’язку з ініціативою RePowerEU. Цей план передбачає повне припинення постачання російського природного газу до Європейського Союзу з 1 січня 2028 року, що, за словами Фіцо, могло б мати серйозні негативні економічні наслідки для Словаччини.

«Словацька Республіка оцінила робочі переговори з представниками Європейської комісії з питань енергетики та RePowerEU, метою яких було краще зрозуміти застереження та вимоги СР як найбільш постраждалої держави-члена», – зазначило МЗЄС Словаччини у коментарі для TASR.

Група експертів ЄК з робочої групи високого рівня цього тижня приїхала до Словаччини, щоб розглянути проблему. Як зазначили представники Міністерства економіки Словаччини, енергетичних компаній та словацької промисловості, пропозиція RePowerEU становить «велику загрозу для конкурентоспроможності економіки, особливо з огляду на ціни на енергоносії та енергетичну безпеку Словаччини».

За даними МЗЄС Словацької Республіки, країна залишається на своїй нинішній позиції щодо 18-го пакету санкцій.

«СР готова продовжувати конструктивну комунікацію з Європейською комісією та, виходячи з її ініціативи, й надалі спільно шукати можливі рішення на користь громадян і підприємств», – повідомило міністерство, додавши, що переговори поки що не усунули основних побоювань і застережень, які Словаччина має щодо пропозиції RePowerEU.

Раніше «Главком» повідомляв, що Європейський Союз може найближчим часом ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соціальній мережі Х (Twitter). За словами журналіста, Словаччина 3 липня отримала від Європейської комісії гарантії щодо поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв до 2027 року. Це стало ключовим компромісом, який відкриває шлях до затвердження чергового пакета обмежень проти держави-агресора.

Також «Главком» інформував, що спецпредставник президента США Стів Віткофф хоче домогтися скасування санкцій проти російської енергетики. Видання Politico зазначало, що дебати довкола санкцій та економічної співпраці США з Росією розпалюють адміністрацію Трампа. За словами двох джерел, Віткофф хоче, щоб США скасували енергетичні санкції проти Росії. Проте міністр внутрішніх справ Дуг Бургам хоче витіснення Москви, щоб звільнити місце для більшого імпорту зі США.