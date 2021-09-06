«Слуга» Безугла заплакала в прямому ефірі і покинула студію «Суспільного»

Безугла покинула студію після критики законопроєкта про СБУ

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Мар’яна Безугла заплакала в прямому ефірі і покинула студію «Суспільного» через критику законопроєкта про СБУ.

У новому випуску токшоу Суспільного «Зворотний відлік» обговорювали, кому та навіщо потрібна реформа Служби безпеки України.

В ефірі взяли участь Ярослав Юрчишин, народний депутат України, депутатське об’єднання «Справедливість»; Віталій Шабунін, голова «Центру протидії корупції»;Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція «Європейська Солідарність»; Вадим Івченко, народний депутат України, фракція ВО «Батьківщина» та Віктор Чумак, народний депутат України VII-VIII скликань, головний військовий прокурор України (2019 - 2020 рр.), в.о. Генерального прокурора України (6 березня 2020 — 17 березня 2020 р.).

Учасники токшоу розкритикували роботу СБУ та законопроєкт про реформу СБУ.

«Мені сподобалася енергія неофітів, які говорять про реформу СБУ. Чому я кажу про неофітів? Тому що я в цій реформі 17 років. 17. От стільки ми втратили часу. В 2005 році концепцію реформування правоохоронної системи було подано в РНБО... Я подавав її особисто. Я переживаю це дежавю 17 років. Нічого не міняється і нічого не поміняється. Я скажу вам чому. Ситуація така, що правоохоронна система України вже 30 років і скоріше за все йде така сама тенденція тому що, цей самий уряд, цей самий президент вже теперішній і ті ж самі політики вони ж мають ту ж саму філософію думанні і філософію роблення, як і інші», - сказав Чумак.

Після цих слів Безугла перебила промову Чумака і зі сльозами на очах заявила, що йде доопрацьовувати законопроєкт про СБУ.

«Я дуже дякую. Перепрошую. Ніхто з тих, хто зараз дискутує не буде з самого ранку завтра працювати над висновком юридичного управління. Я не хочу на це тратити час. Чому? Поясню. Тому що тільки моїх особистих годин пішло більше тисячі на цей проєкт. Більше 200 людей у групі... Я не молодець. Я не неофіт. І будь ласка, при всій повазі, ви можете обговорювати щодо того, що нічого не зміниться, але ми докладемо усіх зусиль, щоби все помінялося. Щоб в першу чергу, щоб в перший раз за 30 років ця реформа відбулася. І найближчим часом парламент буде голосувати цей законопроєкт. Але щоб парламент його голосував мені треба зараз піти, вибачте трохи поспати і зранку до сесії Верховної Ради ще опрацювати ті правки, які ми будемо враховувати як техніко-юридичні корекції. В тому числі і щодо повноважень президента... Вибачте будь ласка, я пішла трошки підготуватися і далі працювати над проєктом», – заявила нардепка.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» у першу чергу планує вирішити до кінця 2021 року питання реформи судової системи, Служби безпеки України та запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Напередодні депутатка від «Слуга народу» анонсувала найближчим часом розгляд в Раді законопроєкту про реформу СБУ.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна консультаційна група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО і США, висловила підтримку законопроєкту про Службу безпеки України в редакції, поданій 3 червня.

28 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3196-д «Про внесення змін до Закону України« Про Службу безпеки України» щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ».

Автори законопроєкту пропонували ліквідувати підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, обмежити правоохоронну функцію і до 2024 року поступово передати функції досудового розслідування ДБР.

При цьому реформа передбачає посилення контррозвідувального і антитерористичного напрямків в роботі СБУ і розширення повноважень для боротьби з терористичними організаціями, незаконними збройними формуваннями, транснаціональними злочинними угрупованнями за межами України.

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