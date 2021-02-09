  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    «Слуга народу» перенесла з'їзд: з чим це пов'язано

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Слуга народу&raquo; перенесла з'їзд - «Слуга народу» перенесла з'їзд: з чим це пов'язано
    «Слуга народу» перенесла з'їзд

    Перенесення з'їзду - «це робочий момент, пов'язаний з графіком делегатів й майбутніх кандидатів»

    Політична партія «Слуга народу» вирішила перенести з'їзд з середи, 10 лютого на четвер, 11 лютого.

    Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

    «З'їзд перенесли на четвер. Це не пов'язано з тим, що будуть якісь нові питання в порядку денному (крім висунення кандидатів по 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах в Раду, - ред)», - сказала вона.

    За словами Кравчук, перенесення з'їзду - «це робочий момент, пов'язаний з графіком делегатів й майбутніх кандидатів».

    У пресслужбі Слуги народу уточнили, що після з'їзду відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка та кандидатів у народні депутати від партії на 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради, які відбудуться 28 березня 2021 року.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: партії Євгенія Кравчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies