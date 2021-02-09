«Слуга народу» перенесла з'їзд: з чим це пов'язано

Перенесення з'їзду - «це робочий момент, пов'язаний з графіком делегатів й майбутніх кандидатів»

Політична партія «Слуга народу» вирішила перенести з'їзд з середи, 10 лютого на четвер, 11 лютого.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

«З'їзд перенесли на четвер. Це не пов'язано з тим, що будуть якісь нові питання в порядку денному (крім висунення кандидатів по 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах в Раду, - ред)», - сказала вона.

За словами Кравчук, перенесення з'їзду - «це робочий момент, пов'язаний з графіком делегатів й майбутніх кандидатів».

У пресслужбі Слуги народу уточнили, що після з'їзду відбудеться брифінг голови партії Олександра Корнієнка та кандидатів у народні депутати від партії на 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради, які відбудуться 28 березня 2021 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна