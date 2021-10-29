«Слуги» 1 листопада розглянуть кадрові зміни в уряді

Нардепи від монобільшості наступного тижня розглянуть кадрові питання у виконавчій владі та у керівництві апарату Верховної Ради

Партія «Слуга народу» збирає засідання фракції 1 листопада. Стало відомо, які питання розглянуть, повідомляє Telegram-канал речниці «слуг» Юлії Палійчук.

Засідання відбудеться о 19:00 в КВЦ «Парковий».

Що розглянуть нардепи:

кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;

обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;

інші питання, пов‘язані з роботою фракції.

Нагадаємо, наступного дня, 2 листопада, відбудеться позачергове засідання Ради.

Як відомо, цієї неділі, 31 жовтня, у двох одноманітних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради України. У Харкові в цей час обиратимуть нового мера.

Нагадаємо, візит президента Володимира Зеленського 20 жовтня на Черкащину, спровокував скандал. Зеленський заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на всіх фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.

До слова, після передвиборчого турне Зеленського «готовий» басейн подорожчав на 5,6 млн грн.

Також цього тижня ЗМІ дізналися, яке міністерство може очолити «слуга» Верещук.

Кілька днів тому журналіст Юрій Бутусов написав, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. За його словами, на місці Андрія Тарана глава держави бачить віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана.

Раніше політолог назвав прізвища міністрів «на виліт»: Таран, Немчінов, Уруський та інші.

Читайте також: