Журналіст назвав ймовірну кандидатуру наступного міністра оборони України

Юрій Бутусов повідомив, що Міністерство оборони очолить Олексій Резніков

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Це Олексій Резніков, чинний віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook Юрій Бутусов.

«Новий кандидат у міністри Резніков не був раніше пов'язаний з питаннями оборони й безпеки. Це професійний адвокат, який не мав відношення до бойових дій і оборонного планування. Тому Резніков буде для Офісу (Офісу президента) керованою фігурою, йому буде потрібно чимало часу для того, щоб вникнути в суть того хаосу, що відбувається, й виробити в ньому якусь логіку й стратегію», – підкреслює Бутусов.

За його словами, іншим кандидатом, якого розглядав Зеленським, була колишній кандидат у мери Києва «Слуга народу» Ірина Верещук.

«За даними джерел Цензор.Нет, головною мотивацією Зеленського є бажання мати «говіркого» міністра оборони, замість «мовчазного» Тарана, який не дає інтерв'ю й пресконференцій через великі труднощі зі зв'язністю викладу своїх думок. Таран абсолютно очевидно фізично нездоровий і нездатний виконувати обов'язки міністра», – підкреслює журналіст.

Бутусов також зазначає, що чинного міністра оборони Андрія Тарана запропонував голова Офісу президента Андрій Єрмак і начальник комітету з розвідки Руслан Демченко, яким президент Зеленський передав усі повноваження з управління сектором оборони й безпеки, і з ведення війни на Донбасі.

«Єрмак і Демченко не хотіли заміни Тарана, і захищали його, незважаючи на всі скандали, оскільки він є слухняним виконавцем, здатним віддати, наприклад, наказ № 330 про штрафи для тих, хто стріляє по російських окупантах. Крім того, Таран не заважає офісу в ручному режимі впливати на будь-які питання в армії і передусім на питання організації держзакупівель», – пише Бутусов.

«Резнікова Зеленський розглядає передусім як дипломата і комунікатора, а не військового реформатора, організатора оборони. Тому, на жаль, передумови для будь-яких структурних змін в армії поки що не проглядаються», – додав він.

«Утім, на відміну від багатьох інших кандидатів, яких розглядав Зеленський, Резніков людина інтелектуальна, і є надія, що він зможе навести порядок хоча б у тих критичних сферах, які повністю розвалив Таран – в Держоборонзамовленні, в держзакупівлях, наприклад, закупівлі палива, де масштаби корупції та безвідповідальності вже опустилися до рівня 2013 року. Гірше вже нікуди. Утім, подивимося, в які терміни Зеленський реально змінить Тарана», – резюмував він.

Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана.

«Претенденти на посаду міністра оборони вже є, а також є остаточне рішення президента, але я не можу його поки озвучувати», – сказав нардеп.

Раніше політолог назвав прізвища міністрів «на виліт»: Таран, Немчінов, Уруський та інші.

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